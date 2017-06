Kesälomavinkki: Nuku yö ulkona -tempaus ensi viikolla

Suomen Latu haastaa Luonnonpäivänä, lauantaina 17. kesäkuuta suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona yhteistapahtumissa tai omissa oloissa.

Viime syykuussa Nuku yö ulkona -haaste sai tuhannet yöpymään ulkona. Haasteesta tuli myös ilmiö sosiaalisessa mediassa.

Nuku yö ulkona -haasteen yhteydessä kolmeen eri kansallispuistoon nousee Metsähotelli ravintoloineen ja palveluineen. Metsähotellista voi varata järjestäjien pystyttämistä majoitteista oman ”huoneen”, kuten retkeilyteltan, riippumaton tai paikan perinteisestä puolijoukkueteltasta.

Tapahtumissa on runsas erähenkinen ja liikunnallinen ohjelma. Metsähotellit varattiin jo toukokuussa täyteen, mutta peruutuspaikkoja saattaa olla vielä saatavilla. Lisäksi tapahtumiin voi tulla mukaan omalla majoitteella tai vain vierailemaan päiväseltään.

Nuku yö ulkona -haaste on osa Luonnonpäivien tapahtumia. Luonnopäivien sivuilta (luonnonpaivat.fi) löytyy jo nyt yli 100 ilmoitettua Nuku yö ulkona -yleisötilaisuutta, joista valtaosa on Suomen Ladun jäsenyhdistysten järjestämiä.