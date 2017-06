Kuulokoira Domi hurmasi Taavetin koululaiset

Bostoninterrieri Domin suosio Taavetin yhtenäiskoulun pihalla viime viikon tiistaina oli taattu. Sankka joukko rapsuttajia kerääntyi heti koiran ympärille, kohde itse ei ollut rapsuttajista moksiskaan.

Ilmassa oli runsaasti ääntä, kun monikymmenpäinen lapsijoukko ihasteli Domia ja sen pentukaveria Mikiä, joka on amerikankarvatonterrieri.

Ääni on myös Domin leipälaji. Se on kuulokoira, ainoa laatuaan Etelä-Karjalassa. Siitä kertoo myös Domin liiviin kiinnitetty merkki joka kertoo sen tärkeästä tehtävästä.

Kuulokoira on korvaamaton apu emännälleen, lappeenrantalaiselle Jasmin Pyykölle, kun puhelin, palohälytin, herätyskello tai ovikello soi.

Pyykkö, 21, on huonokuuloinen. Vasen korva on kuuro, myöskään äänen tulosuunnan hahmottaminen ei onnistu. Pahimpia ovat hälyiset tilanteet, jolloin Pyykön on vaikea kuulla yhtään mitään.

Domi toimii emäntänsä kuuloapuna, kirjaimellisesti. Kun ovikello soi, Domi valpastuu, raapii touhukkaasti jalkaa ja vie emäntänsä äänen luokse.

Demonstraatio koulun pihalla todisti asian. Pyykkö laittoi puhelimensa pirahtamaan, samantien Domi virkistyi makuulta ja ryhtyi raapimaan Pyykön jalkaa.

