Superlupaus Kalle Rovanperä ajaa Luumäellä

Ensi lauantaina pääosin Luumäen sorateillä ajettavassa SM-rallissa on mukana rallin superlahjakkuus, vasta 16-vuotias Kalle Rovanperä. Hän saa ajaa kilpaa erityisluvalla, mutta siirtymätaipaleilla autoa ajaa kartturi Risto Pietiläinen. Toisen polven rallikuski on jo voittanut helmikuussa Vaakunarallin Mikkelissä, Latvian mestaruuden ja Italian asfalttirallissa nuorukainen oli seitsemäs rengasrikoista huolimatta.

Tällä kertaa ralliin tuo lisämielenkiintoa ”shakedown”, testierikoiskoe perjantaina Kannuskoskella ja lauantaina Somerharjun huoltoparkki, missä yleisö voi nähdä suosikkejaan läheltä. Varsinainen ralli starttaa Kouvolan torilta lauantaiaamuna, kahteen kertaan ajettavia erikoiskokeita on kahdeksan ja yhdeksäs, yleisöerikoiskoe on Tykkimäessä. Ratkaisut nähdään Pohjois-Luumäen sorateillä, erikoiskokeita on yhteensä 101 kilometriä.

Kilpailuun on ilmoittautunut 108 autokuntaa.