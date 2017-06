Kasvukausi kaksi viikkoa myöhässä

Pitkin toukokuuta pohjoisesta tulleet kylmät ilmavirtaukset ovat hidastaneet viljelykasvien kasvua.

ProAgrian kasvutilannekatsauksen mukaan kasvukausi on 1–2 viikkoa jäljessä tavanomaisesta aikataulusta.

Vähäsateiseksi jäänyt toukokuu on aiheuttanut sellaisen kuivuuden, että kevätviljojen ja -öljykasvien oraalle nousu on ollut vaatimatonta ja epätasaista viimeisimpänä kylvetyillä lohkoilla. Lapissa kylmä sää on lisäksi hidastanut roudan sulamista ja peltojen kuivumista kylvökuntoon.

Toukokuun loppupuolella oli useita pakkasöitä, jotka ovat vioittaneet kukkivia mansikka-, herukka- ja omenakasvustoja, taimettuneita perunakasvustoja ja öljykasveja. Varsinkin Etelä-Karjalassa ovat paikoitellen vioittuneet aikaisen kylvetyt ohrakasvustot. Aivan viimeaikaisimmat sateet ovat olleet tervetulleita kasvustoille näiden toipumiseksi hallaöiden aiheuttamista vioituksista.