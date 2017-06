Sinilevistä ei vielä riesaa

Sinileväkukinnot ovat jättäneet järvet kesän korvalla rauhaan. Havaintoja kukinnoista ei ole tehty Kaakkois-Suomen järvialueilla. Tilanne on tyypillinen alkukesälle.

Ennusteiden laatiminen sisävesille on paikallisten olojen ja järvityyppien moninaisuuden takia hankalaa. Kevään ja alkukesän viileillä säillä voi olla vaikutusta järvien levätilanteeseen tänä vuonna. Pintavesien lämpötilat järvissä ovat noin 12—15 astetta.

Tyypillisesti ensimmäiset havainnot sinilevistä on tehty juhannusviikolla. Paikalliset ravinneolot ja kesän sää kuitenkin vaikuttavat paljon tilanteen kehittymiseen. Tyyni ja lämmin sää edesauttaa sinilevälauttojen syntymistä.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi.