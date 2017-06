Palokunta ei auta vesipulassa

Kuiva kevät on poikinut soittoja Luumäen paloasemalle. Soittajat ovat kyselleet pelastuslaitokselta vesitäydennystä veden puutteesta kärsiviin kaivoihinsa.

Palomestari Lasse Vallentin toteaa, että oikea osoite kyselyille on yksityiset toimijat.

— Palokunta ei toimita kaivoihin vettä, hän toteaa.

Palokunnan säiliökalusto ei ole hygieenistä. Vesitäydennystä voidaan ottaa palotilanteessa vaikka suolammesta.

— Vastuukysymykset olisivat hankalia, jos joku sairastuisi vedestä.

Lisäksi eteen tulevat laillisuuskysymykset. Veden kuljetus vaatisi ammattiajoluvan, jota ei vaadita paloauton kuljettamiseen.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan pohjavedet ovat keskiarvoa alempana. Suurimmillaan heittoa on jopa 30 senttiä normaaliin. Pohjavesien tasoissa on kuitenkin suuria alueellisia vaihteluita.