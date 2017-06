Onnea valmistuneet

Kesän alku on onnen ja unelmien aikaa. Moni nuori sulkee opinahjonsa oven lopullisesti. On aika nauttia saavutuksista ja luottaa tulevaan.

Suurimman huomion saavat edelleen ylioppilaat, joiden juhlan aika on tänään lauantaina. Juhlinnalla on pitkät, vakiintuneet perinteet.

Hieman vähemmälle huomiolle jäävät ammattiopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneet, jotka lunastavat todistuksellaan pääsylipun työelämään. Moni heistä on valmistunut työhön, joka on yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeää.

Nyt valmistunut opiskelijapolvi on elänyt aikaisempiin sukupolviin nähden varsin poikkeuksellisen lapsuuden ja nuoruuden. He ovat Suomen itsenäisyyden ajan viidennen ja pisimmän laman lapsia. Taantuma on syövyttänyt niin nuorten kuin vanhempien mieliin epävarmuutta tulevasta. Työn tai jatko-opiskelupaikan saaminen ei ole itsestäänselvyys. Tuskin kukaan nuori enää ajattelee edes niin, että ensimmäinen ammatti on välttämättä viimeinen. Muutokseen sopeutumisen valmius on kenties tärkein eväs, minkä nuori työelämään tarvitsee mukaansa.

Synkkien vuosien jälkeen tänä keväänä on pitkästä aikaa saatu positiivisia merkkejä Suomen taloudesta. Toivottavasti tämä avaa myös nuorille uudenlaisia mahdollisuuksia.

Luumäen Lehti onnittelee kaikkia valmistuneita ja toivottaa luottavaista mieltä matkaevääksi elämään.