Pönttöpesijöitä bongataan viikon kuluttua

Viikonloppuna 10.-11. kesäkuuta bongataan pöntöissä pesiviä lintuja. BirdLife Suomi järjestää Pönttöbongaus-tapahtuman. Kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitetussa tapahtumassa tarkkaillaan linnunpöntöissä pesiviä lintuja. Havaintopaikka voi olla esimerkiksi piha, tontti tai kesämökki.

Pönttöbongaus järjestetään viidettä kertaa. Tavoitteena on kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintuihin.

Osallistuakseen tapahtumaan ei tarvitse olla lintuharrastaja, eikä Pönttöbongaus ole kilpailu. Siihen ei myöskään ilmoittauduta erikseen. On vain kerrottava, monta ja millaisia linnunpönttöjä tarkkailupaikalla on sekä mitä lajeja pöntöissä pesii tai on tänä vuonna pesinyt.

Havainnot pönttölinnuista voi ilmoittaa sunnuntaihin 18.6. mennessä osoitteessa www.ponttobongaus.fi tai postikortilla osoitteella BirdLife Suomi / Pönttöbongaus, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Korttiin on havaintojen lisäksi merkittävä oma ja tarkkailupaikan osoite.