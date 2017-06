Palokuntalaisten toiveissa uudet tilat

Luumäen paloasemakiinteistö ei kerää kiitosta käyttäjiltä.

— Tilat ovat sokkeloiset ja sekavat vanhassa osassa, laajennusosa on vielä huonommassa kunnossa, palomestari Lasse Vallentin toteaa.

Listaus toiminnallisista ongelmista on pitkä.

— Laajennusosan hallitiloissa ei ole ilmanvaihtoa, palon jälkeen kalusto haisee hallissa. Tila on pakkasella kylmä, lämpötila laskee 15 ja 12 asteen välille. Myös autojen pesun kanssa on ongelmia, lattiakaivoihin ei ole kaatoja, joten vesi jää seisomaan autohalliin.

Paloaseman vanha puoli on rakennettu 1950-luvulla. Vanha halliosa on alun perin suunniteltu paloasemakäyttöön, toimistot, koulutustilat ja muut siinä on otettu käyttöön myöhemmin muista tiloista. Uusi osa on puolestaan rakennettu vuonna 1980.

Myös Eksoten ensihoidon toiveissa on yhteiset tilat pelastuslaitoksen kanssa. Ensihoito toimii omissa, yksityiseltä vuokratuissa tiloissa erillään paloasemasta.

Luumäen kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan ryhtyä laatimaan suunnitelmia uuden paloaseman toteuttamiseksi. Suunnitelmissa on määrä ottaa huomioon myös ensihoidon tilatarpeet.

Vaikka kunta käynnistää suunnitteluprosessin, ei se tarkoita vielä rakentamista. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen korostaa, että nyt on käynnissä nimenomaan suunnitteluprosessi.

— Kuviot ovat aivan auki ainakin niin kauan, kunnes selviää kuka maksaa ja mitä.

Ukkonen viittaa valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen, jonka on kaavailtu astuvan voimaan vuonna 2019. Maakuntauudistuksessa pelastustoimi on jyvitetty maakunnan toiminnoksi. Maakunta taas maksaisi vuokraa paloaseman tiloista kunnalle.

— Kaikki tämä vaikuttaa siihen, lähdemmekö toteuttamaan hanketta. Suunnitteleminen kannattaa ilman muuta, mutta rakentamisesta tehdään täysin erillinen päätös.