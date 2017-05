Luumäki-rasteille tulossa lähes 400 suunnistajaa

Luumäen Rastin järjestämät perinteiset Luumäki-rastit kilpaillaan ensi sunnuntaina Kammarvuoren kartalla Kurvilassa.

Kansalliseen kilpailuun oli ilmoittautunut maanantai-iltaan mennessä 390 suunnistajaa.

Kaksi viikkoa ennen Jukolan viestiä kisattaville Luumäki-rasteille on tulossa osanottajia ympäri Suomea 59 suunnistusseurasta. Viime vuosien tapaan Luumäki-rastien kilpailumatkoina ovat pitkät matkat.

Kilpailu alkaa kello 11, kun ensimmäiset suunnistajat saavat lähtömerkin maastoon. Kilpailumaastoon on myös mahdollista lähteä kuntosuunnistamaan kello 11—12 välillä.

Opastus kilpailupaikalle alkaa Pavuntien liittymästä noin 12 kilometriä Taavetista Haminan suuntaan. Autojen paikoitusalue on aivan kilpailukeskuksen tuntumassa, joten saapuminen kisakeskukseen on tehty mahdollisimman helpoksi.