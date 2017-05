Hotelli Salpalla kivikkoinen alku

Hotelli Salpa avasi viime viikonloppuna ovensa. Avajaiset eivät sujuneet ilman vastoinkäymisiä.

— Meille toimitetut päätteet eivät toimineet kunnolla, hotelliyrittäjä Teemu Kaukonen pahoittelee.

Juomapuolella tarjoilu päättyi lonkeron ja siiderin osalta lauantaina alkuillasta.

— Olut ja väkevät riittivät. Meille piti tuolla 300 litraa juomia lauantaina, mutta ei vain kuulunut.

Kaiken lisäksi hotellin ravintola jouduttiin sulkemaan maanantaiaamusta perjantaihin puoleen päivään asti keskeneräisten rakennustöiden vuoksi.

— Remontti on useamman viikon myöhässä rakenteellisten lisäongelmien vuoksi. Meidän on pakko tällä viikolla katkoa sähköt, emme halunneet asiakkaille sen vuoksi pettymyksiä, joten suljimme ravintolan kokonaan muutamaksi päiväksi, Kaukonen toteaa.

Hän vakuuttaa, että ensi viikonloppuna ongelmat on selätetty ja Yölintu astelee lavalle perjantaina suunnitellusti.

Kaikesta huolimatta Kaukonen on iloinen asiakkailta saamasta palautteesta.

— Onneksi avajaisviikonloppuna tunnelma oli hyvä, ja tupa oli täynnä asiakkaita. Jäi hyvä fiilis.