Riistakeskus muistuttaa pesimärauhasta

Lemmikit on syytä pitää kytkettyinä, jottei luonnoneläimien pesimärauha häiriinny. Asiasta muistuttaa Suomen riistakeskus.

Luonnossa on käynnissä herkkä aika, kun eläimillä on käynnissä lisääntymisaika.

Nisäkkäillä on huollettavanaan pienet poikaset. Metsäkanalintujen poikueet puolestaan jättävät pesänsä viimeistään juhannuksen tietämillä ja seuraavat sen jälkeen emoaan. Erityisen alttiita häirinnän aiheuttamille vaaroille ovat maassa pesivien lintujen ja nisäkkäiden poikaset.

Irrallaan luonnossa juoksenteleva koira tai kissa voi aiheuttaa luonnossa suurta tuhoa linnun pesille tai nisäkkäiden poikasille.

Koirien kiinnipitoaika on alkanut maaliskuun alussa ja jatkuu aina elokuun 20. päivään saakka. Myös tämän aikajakson ulkopuolella koiran irtipitoon on oltava lupa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Riistakeskus muistuttaa, että maastossa liikuttaessa koira on lain mukaan pidettävä kytkettynä tai ohjaajansa välittömästi kytkettävissä.