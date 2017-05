Mikä Kotkaniemi?

Häpeän tunnustaa, etten ole käynyt Kotkaniemessä. Näin on sanonut moni luumäkeläinen, kun on käynyt katsomassa peruskorjauksen alla olevaa taloa tai on ollut mukana jossakin ryhmässä museota kiertämässä. Ei se ole mikään häpeä.

Mitä asiaa tavallisella luumäkeläisellä olisi ollutkaan Kotkaniemeen, joka oli Jorma ja Sirkka Svinhufvudin perheen koti, ellei hän sattunut osallistumaan Matti J. Kurosen siellä vetämille avioliittoleireille. Täysihoitoakaan eivät paikkakuntalaiset lomillaan hae omasta kunnastaan.

Harvalla on enää henkilökohtaisia muistoja Kotkaniemen aikaisemmasta isäntäväestä. Veikko ja Aune Svinhufvudin he ovat saattaneet tavata, mutta vielä harvemmalla niitä on presidenttiparista.

Ukko-Pekka kuoli sotatalvena 1944 ja Ellen kesällä 1953. Ellenin on joku voinut tavata marttojen toiminnan yhteydessä. Inkeri Papp kertoi pikkutyttönä niianneessa syvään, kun presidentinrouva vieraili hänen kotonaan Ristvuoren pappilassa.

Ukko-Pekkaan liittyvät henkilökohtaiset muistot ovat todella vähissä. Pien-Inkeroisen Pentti muistaa hautajaissaaton, jota oli pikkupoikana ollut tien varrella katsomassa. Lakki päästä, oli joku aikuinen komentanut, kun hevosten vetämä saatto meni ohitse.

Kotkaniemeen liittyy monen mielessä entisajan glamouria. Se oli Luumäellä harvinainen maalaiskartano, jossa oli tilanhoitaja, sisäkkö, karjakko, renkejä ja piikoja. Kotkaniemessä työskentely oli hyvää koulutusta tulevaa varten. Jotkut luumäkeläiset isännät saivatkin hyvän emännän taloonsa Kotkaniemessä opissa olleista.

Kotkaniemeen liittyy paljon muistojen kultaamia tarinoita, mutta myös traagisia ja surullisia tapahtumia.

Mikä on Kotkaniemi, saatetaan kysyä muualla Suomessa. Mutta kun mainitsee nimen Svinhufvud, asia alkaa selvetä. Kun Kotkaniemen tulevaisuus oli vaakalaudalla, ensimmäisissä neuvotteluissa Senaatti-kiinteistöjen johdon kanssa Kotkaniemi sekoitettiin Rapolaan. Senaatin neuvottelijat olivat mukana Rapolan tiedoin ja me Kotkaniemi-säätiön edustajat Kotkaniemen tiedoin. Ihmeteltiin, kun asiat eivät täsmää, talon ja tontin kokokin olivat

erilaiset. Se mikä yhdisti, oli tietysti Svinhufvud.

Vaikka neuvottelut Kotkaniemestä ovat olleet vaikeita, välillä miltei epätoivoisia, on syytä antaa kiitosta Senaatille nyt kun peruskorjausta toteutetaan. Korjausta on tehty huolella ja asiantuntemuksella.

Kotkaniemi on elänyt ajan mukana ja kokenut sen tuomat muutokset. Maatalouden muutos on vienyt elinmahdollisuudet maalaiskartanoiden ylläpidolta. Lomahotellit ja kylpylät ovat korvanneet täysihoitolat.

Kotkaniemellä on kuitenkin jotakin sellaista, mitä ei kaikilla kartanoilla ja maatiloilla ole. Kotkaniemen isäntäväkeen, presidenttipariin, liittyvä historia on itsenäisen Suomen historiaa. Se on paikassa läsnä ja se pysyy. Sen ympärille tehdään nyt palveluja nykyihmisille,

jotta he saisivat tietoa ja elämyksiä ja muistaisivat.

Kirjoittaja on Kotkaniemi-säätiön puheenjohtaja.