Luumäki kartoittaa mahdollisuutta uuden paloaseman rakentamiseksi Taavettiin

Luumäen kunta ryhtyy laatimaan suunnitelmia uuden paloaseman rakentamiseksi Taavettiin. Taustalla on teknisen osaston tekemä kustannusvertailu, jossa verrattiin vaihtoehtoja vanhan paloaseman saneeraamisen ja uuden paloaseman rakentamisen välillä.

— Teknisen vertailun pohjalta kannattaa mennä uusia tiloja kohti, kertoo tekninen johtaja Erik Forstén.

Selvityksen mukaan nykyisen paloaseman kunnon ja odotetun elinkaaren nojalla uudisrakennus puoltaa paikkaansa niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Palomestarin lausunnon mukaan pelastuslaitoksella olisi käyttöä nykyistä suuremmille tiloille.

Nykyisen paloaseman kunto on heikohko, ja kiinteistössä on runsaasti korjaustarpeita. Uutta paloasemaa sovitellaan aivan nykyisen paloaseman viereen.

Pelastuslaitoksen lisäksi rakennuksessa toimii nuorisotila Jemma, esiopetuksen ryhmä ja tilitoimisto. Näille on mahdollista löytää korvaavat tilat muualta kunnan kiinteistöistä.