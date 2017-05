Kotkaniemen näyttelyjä varten kansalaiskeräys

Kotkaniemen remontti etenee, mutta museon tulevaisuuden tiellä on vielä kiviä. Paikkaa ylläpitämään ryhtyvä säätiö vetoaa niin Kotkanniemestä kuin laajemmin historiasta kiinnostuneisiin, että paikan esineistö saataisiin konservoitua ja näyttelyt perustettua.

— Olemme avanneet kansalaiskeräyksen. Tarvitsemme konkreettista rahallista tukea, sillä esineistö ja palvelut on saatava kuntoon nyt, kun Kotkanniemen remontti etenee, Kotkaniemi-säätiön puheenjohtaja Hilkka Suoanttila sanoo.

Kerättävillä varoilla on tarkoitus kustantaa näyttelyn pääsuunnittelijan ja oppaiden palkkakuluja, esineiden konservointia sekä vitriinien, opasteiden ja esitteiden hankintaa. Museo on tarkoitus avata keväällä 2018.

