Virve Niiranen palkittiin vuosikymmeniä kestäneestä työstään kulttuurin hyväksi

Kulttuuripalvelu Kaikun Virve Niiraselle myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahaston kulttuuripalkinto vuosikymmeniä jatkuneesta kulttuurityöstä.

Palkinto myönnettiin Niirasen osoittamasta kulttuurin kehittämisen palosta ja luovasta yrittämisestä yli kolmenkymmenen vuoden aikana.

— Olin hämmentynyt kuullessani palkinnosta. Koen tämän suureksi kunnianosoitukseksi, Niiranen sanoo.

Työkalu kulttuuripalvelujen tuottamiseen, Kulttuuripalvelu Kaiku käynnisti toimintansa 2000-luvun alussa. Luumäellä kaikulaiset ovat toimineet vuodesta 2005 lähtien. Luumäki ja luumäkeläiset saavat Niiraselta pelkkää kiitosta.

— Täällä on hyvä tehdä töitä. Tapahtumia on paljon ja ihmiset lähtevät innolla mukaan järjestämään toimintaa.

Niiranen kehuu luumäkeläisten yhteistyökykyä- ja intoa, sekä heittäytymiskykyä.

— Luumäki-henki on leimallista. Täällä elää eräänlainen svinhufvudilainen perintö, jossa luumäkeläisyydestä ollaan aidosti ylpeitä. Se on hieno piirre.