Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle työelämäpalkinto

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on saanut Sitran työelämäpalkinnon, jonka suuruus on 15 000 euroa. Palkinnot jaettiin 9. toukokuuta.

– Valintatyöryhmä antoi pelastuslaitokselle vuolaita kehuja toiminnan kehittämisestä. Laitoksen ständillä kävi tilaisuudessa myös kova vilske, kertoo palkinnonhakumatkalla mukana ollut resurssitoimiston päällikkö Sampsa Lintunen.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neljä paloasemaa ovat tehostaneet toimintaansa paikallisella sopimisella ja työtehtäviä keskittämällä. Laitoksella on siirrytty kokonaispalkkaukseen ja -työaikaan. Henkilöstöresursointi ja -suunnittelu on keskitetty yhteen resurssitoimistoon ja henkilöstö on otettu mukaan kehitystoimintaan. Lisäksi on otettu käyttöön uusi tietotekninen ohjelmisto työvuorojen hallintaan. Työpaikan sisäistä viestintää on kehitetty.

Toiminnan tehostamisesta saavutetut säästöt on käytetty henkilöstön hyväksi esimerkiksi palkkaamalla laitokselle oma työfysioterapeutti. Henkilöstön työtyytyväisyys on lisääntynyt ja palomiesten pitäminen työkuntoisena on aiempaa helpompaa. Systemaattisella harjoittelulla on lisätty palomiesten ammattitaitoa ja vähennetty myös työtapaturmia.