Polkujuoksu kasvattaa suosiotaan

Luumäkeläinen Sanna Laine on käynyt jo kolmesti koettelemassa kestävyyskuntoaan polkujuoksutapahtumissa. Juoksemista aktiivisesti harrastava nainen etsiytyy aika ajoin teiltä metsäisille poluille, joilla juokseminen on eri tavalla haasteellista kuin tasamaajuoksu. Nousut ovat jyrkkiä ja juoksijan on paras katsoa jalkoihinsa juurien, risujen, käpyjen ja kivien varalta.

– Ainahan ihmiset ovat poluilla juosseet, Laine kuittaa lajin uutuuden.

Polkujuoksutapahtumia järjestetään vuosittain kymmeniä eri puolilla maata ja laji kasvattaa suosiotaan kovaa vauhtia.

