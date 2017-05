Päiväkodin rakentaminen loppusuoralla

Luumäen uuden päiväkodin rakennusurakka on voiton puolella.

Sisäpuolen työt ovat viimeistelyvaiheessa ja kiinteät kalusteet on pääosin asennettu sisätiloihin, kertoo Luumäen tekninen johtaja Erik Forstén.

Parhaillaan käynnissä on ulkotyöt, joista esimerkiksi rappaus on jo pääosin tehty. Kylmät ilmat rokottivat myös ulkotöiden käynnistymistä.

Uuden päiväkodin on määrä valmistua alkuperäisessä aikataulussaan kesäkuussa.

