Luumäki saamassa kaksi maakunnallista pelipaikkaa

Maakunnan pelipaikat on jaettu alueittain ja puolueittain keskiviikkoiltana. Puheenjohtajuudet jyvittyivät isojen eli SDP, keskustan ja kokoomuksen kesken. Henkilöt puolueet nimeävät keskiviikkona tehdyn raamin pohjalta.

Luumäki on moneen pieneen kuntaan nähden sikäli paremmassa asemassa, että puheenjohtajistosta on lohkeamssa kuntaan kaksi paikaa. Luumäen keskusta on saamassa toisen varapuheenjohtajuuden maakuntaliiton hallitukseen. Tehtävä kuuluu miehelle. Tähän pestiin vahva painoarvo on Antti Rämällä.

Toinen varapuheenjohtajuus on säilymässä myös maakuntavaltuustoon. Pesti kuuluu kokoomuslaiselle miehelle. Vahva kiinnitys tähän on viime kauden jo tehtävässä olleella Kari Metsäkalliolla.

Etelä-Karjalan liiton hallituksen puheenjohtajuus menee lappeenrantalaiselle kokoomusmiehelle. Vahvin ehdokas tähän jatkamaan on kansanedustaja Jukka Kopra.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajuus menee Lappeenrantaan ja keskustalle. Paikka kiinnostanee edelleen kansanedustaja Ari Torniaista.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallituksen puheenjohtajuus on sinetöity demarinaiselle Lappeenrantaan. Olisi yllätys, jos paikalle ei valittaisi Marja-Liisa Vesteristä.

Eksoten hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtajuus menee puolestaan keskustalaiselle miehelle Lappeenrantaan ja toinen varapuheenjohtajuus kokoomuslaiselle miehelle niin ikään Lappeenrantaan. Paikka lienee Heikki Järvenpään.

Eksoten valtuuston puheenjohtajuuden saa rautjärveläinen keskustalainen. Taina Lonkalla on vahva painoarvo tässä kohdin.

Koulutuskuntayhtymän hallitusta johtaa puolestaan keskustalainen mies Lappeenrannasta.

Kuntayhtymän valtuuston ykköspaikka on jyvitetty Imatran demareille.

Pienpuolueille ei johtajapaikkoja irronnut, mutta vihreille ja perussuomalaisille on tulossa maakunnallisista hallituksista paikat.