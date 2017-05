Luumäen venepaikat tehokkaassa käytössä – vain muutamia vapaana

Luumäen kunta tarjoaa veneilijöille laituripaikkoja kuudesta eri puolilla kuntaa sijaitsevasta venelaiturista. Paikkojen kysyntä on kovaa – yhteensä 104 venepaikasta vapaana on vain kourallinen. Tyynilahden rannassa on laituripaikkojen lisäksi maapaikkoja, joita niitäkin on joitakin vielä vuokrattavana, samoin kuin Taavetin venerannan säilytyskoppeja.

Mikäli veneelleen mielii laituripaikkaa juuri tietystä venelaiturista, kannattaa asettua jonoon odottamaan paikan vapautumista.

Alkaneelle veneilykaudelle venepaikkamaksuja korotettiin, mutta maltillisesti.

