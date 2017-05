Puulla parempiin päiviin

Metsäteollisuuden siunauksellisuudesta on kirjoitettu riittävästi. Ainakin kaikki me metsään työmme puolesta kytköksissä olevat alamme olla sitä mieltä, että eikö vähempikin hehkutus riittäisi.

Turhaa vieläkään on mitään valtaisaa menestystarinaa virittää, mutta kyllä puun monipuolistuva käyttö tulee juuri sopivaan saumaan. Emme ole vielä täysin toipuneet Nokian alasajosta emmekä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisestä taantumasta. Nyt virkoamiselle on jo oikeita perusteita. Puun käyttö kasvaa tänä vuonna 3—5 prosenttia ja siitä ensi vuonna taas 4-6 prosenttia. Ja mikä ilahduttavinta, lisääntyvä puun käyttö painottuu niin vahvasti kotimaiseen puuhun, että markkinahakkuiden ennustetaan kasvavan 2—4 prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna 3—5 prosenttia.

Kasvavista hakkuumääristä huolimatta puun hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2—5 prosenttia ja ensi vuonna vielä hieman. Lisääntyvän volyymin ja kohoavien yksikköhintojen yhteisvaikutuksesta pelkästään bruttomääräisten kantorahatulojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 5—7 prosentilla ja ensi vuona edelleen 1—3 prosentilla kuluvan vuoden tasosta.

Miten tämän hyvän saisi kanavoitua kotipaikkakunnan hyväksi? Kasvuluvut tulevat näkymään kuntatalouden elpymisessä jonkin verran, vaikka nykyisin eivät kantorahatulot tai puun korjuusta ja myynnistä kertyvät verotulot jää pelkästään paikkakunnalle. Mutta entäpä jos paikkakunnalle saataisiin joku merkittävä puunjalostukseen liittyvä investointi?

Puunjalostukseen liittyvää, merkittävää investointia kunta elääkseen tarvitsisi. Luumäellä on viime vuosina tehty paljon oikeita ratkaisuita. Elinkeinopolitiikassa on tapahtunut paljon hyvää ja aika paljon on kunta investoinut.

Maantieteelliset ja logistiset olosuhteet ovat täällä uudelle tuotannolle optimaaliset. Jostakinhan se Versowoodkin on sinne Vierumäelle kasvanut, samoin Tiaisen saha Savitaipaleelle. Simpeleellä on ollut jo vuosisadan verran paperi-, kartonki- ja sittemmin kotelotehdas. Isommilla paikkakunnilla Kaakkois-Suomessa onkin sitten oikeat tehdasintegraattinsa.

Historiasta ei tiedä kuin sen toteutuneen vaihtoehdon. Tiedämme sen, mikä merkitys on ollut Saimaan kanavalla. Mutta entäpä jos asiat olisivat kulkeneetkin toisin? Entä jos Saimaa olisikin kanavoitu Kivijärveen ja edelleen Väliväylää pitkin Kymijokeen, josta edelleen Suomenlahteen. Olisiko silloinkin käynyt niin, että Luumäen asukasluku olisi puolittunut 1960-luvun huippulukemista?

No väen vähenemisestä Luumäellä ei tarvitse olla huolissaan. Vaikka luumäkeläisiä on nyt puolta vähemmän kuin puolen vuosisataa sitten, olemme me kuitenkin liki tuplasti vanhempia kuin tuon ajan luumäkeläiset. Elettyjä vuosia on siis meillä yhtä paljon, ne on vain jaettu pienemmällä porukalla.

Kirjoittaja on Metsänhoitoyhdistys Kaakon toiminnanjohtaja.