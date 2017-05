Järvitien ja Rosmosuon siltatyöt kierrätävät liikennettä

Kuutostien rakentaminen tuo uusia muutoksia kulkemiseen. Liikenne ohjataan Kuutostien pohjoispuolella kulkevalle kiertotielle maanantaista alkaen Taavetin läntisen eritasoliittymän kohdalla.

Paikalla korjataan nykyistä Järvitien risteyssiltaa ja rakennetaan viereen uusi kevyen liikenteen

alikulkukäytävä. Kiertotien pituus on noin 250 metriä ja siinä on alennettu 50 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Kevyen liikenteen yhteys Kuutostien ali Niemeläntien kautta säilyy koko työn ajan.

Rosmosuon risteyssillan korjaustöiden ajaksi Kuutostien ajorataa kavennetaan tiistaista alkaen

noin 40 metrin matkalla. Paikalla on alennettu 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Liikenne Saviniementietä pitkin Kuutostien ali pääsee kulkemaan koko työn ajan. Saviniementien

alikulkukorkeus on työn aikana 3,2 metriä.

Liikennejärjestelyt ovat voimassa arviolta elokuun loppuun saakka.