Hotelli Salpa luottaa iskelmään

Hotelli Salpan tiloissa on päällimmäisenä olotilana kiire. Avajaisiin on muutama viikko, ja remonttimiehillä on vielä paljon tekemistä.

Hotellin toimintaa pyörittämään ryhtyvä Teemu Kaukonen pitää stressiä positiivisena asiana.

Kaukonen linjaa avautuvan hotellin toiminnalle kolme kivijalkaa.

-Hieman kokeneemman viihdeyleisön paikalle on tilausta. Toinen segmentti on nuoriso ja kolmas kotimaan matkailu.

Kokeneemman viihdeyleisön tarpeisiin Kaukonen on tehnyt esiintymissopimuksia useiden iskelmätähtien kanssa.

-Sopimus on jo Frederikin, Tapani Kansan, Yölinnun, Virve Rostin, Meijun, Einin, Erikan, Dannyn, Janne Hurmeen, Puolikuun ja Matti Eskon kanssa.

Kävijöitä iskelmäiltoihin Kaukonen houkuttelee Lappeenrannan suunnalta järjestämällä edestakaisia bussikuljetuksia.

Entinen Luumäen motelli, jatkossa Hotelli Salpa avautuu 27.5.