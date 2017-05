Sananvapaus ei ole itsestäänselvyys

Tänään on maailman lehdistönvapauden päivä. Päivä on yhä merkityksellinen, sillä globalisoituminen on tehnyt sen, että erilaiset näkemykset sananvapaudesta törmäävät myös siellä, missä sananvapaus on perinteisesti ollut vahvaa.

Suomi on toki sijoittunut sananvapausvertailuissa kärkinelikkoon vuosi toisensa jälkeen. Lehdistönvapaus ei kuitenkaan tunnu aina itsestäänselvyydeltä. Mo-

nessa mediatalossa tuskaillaan yhä sen kanssa, että julkista tietoa pantataan tai se kätketään esimerkiksi kuntayhtiöiden taakse.

Tiedon jakamisen vapautta on myös kuvajournalismi. Kuvaajat saavat yhä varsin usein kuulla väitteen, ettei julkisissa tiloissa saisi kuvata. Kuvata kuitenkin saa, myös yksittäisiä ihmisiä. Julkiseksi paikaksi katsotaan kaikki tilat, joihin on vapaa pääsy. Toisin sanottuna kuvata voi esimerkiksi kaduilla, toreilla, kirjastoissa, puistoissa, juna-asemilla, ja terveyskeskusten auloissa, virastoissa ja kaupoissa.

Suomen perustuslaki lupaa, että jokaisella ihmisellä on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja. Sananvapaus on siis paitsi oikeus kertoa, mutta myös oikeus vastaanottaa tietoa.

Mutta ei ole olemassa oikeutta ilman vastuuta. Siinä missä sosiaalinen media lisää sanomisen helppoutta, tulisi myös muistaa, että sanomisen vapaus ei koskaan voi olla toista alistavaa, herjaavaa tai kiusaavaa.