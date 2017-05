Kuutostiestä yhä vääntöä

Liikennevirasto teki joitakin vuosia sitten linjauksen siitä, että hidas liikenne ohjataan nelikaistaiselta Kuutostieltä pois. Nyt linjaus on konkretisoitumassa. Ja vesilasissa kuohuu, erityisesti Lappeenrannan alueella.

On merkillistä, että näinkin iso muutos valkenee asianosaisille vasta nyt, kun mietitään sopivia korvaavia reittejä. On vaikea sanoa, ovatko virasto vai teiden käyttäjät nukkuneet päätösten aikaan. Tiedottaminen ei ole nyt onnistunut ihan parhaalla tavalla. Tällainen lähtökohta neuvotteluille ei ole paras mahdollinen.

Liikenneviraston näkemyksen ymmärtää hyvin. Hitaasti liikkuva traktori tai mopoauto voi yllättää peräpuskurillaan takaa tulevan, kun muu liikennevirta kiitää satasen nopeutta. Liikenneturvallisuusriski on kiistatta olemassa.

Maanviljelijät esimerkiksi Joutsenossa ovat hämillään, sillä he ovat kokeneet nelikaistatien aiempaa turvallisemmaksi, kun se mahdollistaa ohitukset. Ymmärrystä ei tuo sekään lisää, että nelikaistatien nopeuksia ei kuitenkaan olla samassa yhteydessä nostamassa.

Korvaavista reiteistä olisi pitänyt puhua jo peruslinjausta ja Kuutostien remonttia tehtäessä. Joutsenossa luvassa on jopa uuden tieväylän rakentaminen. Nyt korvaavia reittejä joudutaan hakemaa pala palalta sieltä täältä. Riski on olemassa, että liikenneturvallisuusriski siirtyy Kuutostieltä alemmalle tieverkolle.