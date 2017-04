Viimeinen historialuento käsitteli 1900-luvun jälkeistä aikaa

Runsaan suosion saanut Luumäki 375 vuotta -historialuentojen viimeinen tilaisuus oli pääsiäisviikon tiistaina. Luumäen Lehti on ollut mukana kaikilla luennoilla ja raportoinut, kuin pitäjämme on kehittynyt vuosisatojen ja -tuhansien aikana. Väkeä jokainen tilaisuus on vetänyt runsaasti, Joukolan sali on ollut jokseenkin täysi ja parhaimmillaan kuulijoita on ollut eteistä myöten.

Viimeisellä luennolla käsiteltiin sotien jälkeistä aikaa aina vuosituhannen taitteeseen. Sotien jälkeen käynnistyi todellinen kehityksen aikakausi, joka paransi hyvinvointia ja elämän monipuolistumista. Se toi mukanaan myös maaseudun murroksen, joka käynnisti muuttoliikkeen maalta kaupunkiin ja ulkomaillekin.

