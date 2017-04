Urheilukentän nurmi ei kestä vielä käyttöä

Liikuntapaikkojen hoitaja Veli Koskinen toivoo malttia nurmikentän käyttäjiltä vielä vähäsen, sillä kenttä ei vielä kestä käyttöä. Juoksuradalla sen sijaan saa kernaasti käydä kuntoaan kohottamassa, mutta nurmikentän poikki kulkemista hän toivoo vältettävän.

Koskisen mukaan muita ulkoliikuntapaikkoja on runsaasti, joilla voi liikuntaa harrastaa. Hiekalla oleva pallokenttä on jo saanut mukavasti käyttäjiä, samoin kuin pururadalla voi käydä pinkomassa. Viime kesän suosikki, frisbeegolfrata on myös saanut jo ensimmäiset pelaajat lähtemään liikkeelle.

