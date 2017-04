Vappuaattona ei auriko näillä näkymin helli. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan vappuaatto on suurimmassa osassa maata pilvinen, sateinen ja päivälämpötila jää koko maassa 10 asteen alapuolelle. Luumäelle on luvattu vappuaatoksi noin 6 asteen lämpötilaa. Sunnuntain vastaiseksi yöksi on luvattu sadetta.

Jos hyvin käy, vapunpäivänä voi aurinko pilkistellä satunnaisesti pilvien lomasta. Lämpötila voi maanantaina iltapäivällä olla 11 astetta.