Luumäen vallanjako odottaa vapun yli

Uuden valtuuston paikkajako on vielä levällään. Valtuustoryhmät aloittivat keskustan kutsumina neuvottelut viime viikon torstaina.

— Kyseessä oli hyvin alustava neuvonpito, kertoo Antti Rämä (kesk.).

Samoilla linjoilla on kokoomuksen kunnallisjärjetön puheenjohtaja Juri Vuorinen:

— Paikoista tai nimistä ei vielä puhuttu.

Vuorinen ei halua kommentoida sitä, mitä paikkoja kokoomus on hakemassa.

SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Vesa Piitulainen puolestaan kertoo, että demarit hakevat jatkoa nykyisille paikoille. Tällä kaudella demareilla on ollut valtuuston toinen varapuheenjohtajuus ja hallituksen varapuheenjohtajuus.

Uudessa valtuustossa keskustalla on 13, kokoomuksella kuusi, demareilla kolme ja kristillisdemokraateilla yksi paikka.