Kaakkois-Suomen karhukanta vähentymässä

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomen karhukannan runsastuvan, mutta Kaakkois-Suomessa kanta vaikuttaisi olevan vähenemässä.

Maamme karhukannan arvioidaan olevan 1 980–2 100 yksilöä. Määrä on suurempi kuin vuonna 2016, jolloin karhuja arvioitiin olleen 1 720–1 840. Tuorein kanta-arvio perustuu vuonna 2016 tehtyihin pentuehavaintoihin.

Karhujen lukumäärä runsastui selvimmin Oulun, Pohjois-Hämeen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten alueella. Sen sijaan Kaakkois-Suomen ja Pohjanmaan riistakeskusten alueilla on merkkejä karhujen vähentymisestä. Tarkempia tietoja Kaakkois-Suomen kannasta ei juuri nyt ole saatavilla, sillä riistakeskuksen väki on parasta aikaa lomalla.

Maa- ja metsätalousministeriö hyödyntää Luonnonvarakeskuksen arviota asettaessaan suurimman sallitun saalismäärän kiintiön ensi metsästyskaudelle. Karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta.