Taavetti-halli kylmänä, mutta käytössä

Taavetti-hallilla on ilmennyt keskiviikkona lämmityslaiteongelma, jonka vuoksi lämmitys ei ole päällä ja halli viilenee.

Liikunnanohjaaja Pasi Kyllösen mukaan halli on aivan normaalisti käytössä, vaikka siellä on kylmä. Hänen mukaansa lämpötila torstaiaamuna hallissa oli noin 12 lämpöastetta.

Hallin teknisestä toiminnasta kunnan tekninen johtaja Erik Forstén on ilmoittanut, että hallin lämmitysjärjestelmässä on laiterikko, jonka vuoksi ilmanvaihto on jouduttu sulkemaan. Asiasta on tiedotettu keskiviikkona facebookin suljetussa Luumäki-ryhmässä. Tiedotteen mukaan laiterikko pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Forsténin mukaan nyt on selvitetty, että ilmanvaihtojärjestelmää ei saada korjattua ilman varaosia, jotka pantiin heti tilaukseen. Lämmitys laitetaan kuitenkin pikimmiten päälle, jotta saadaan lämmintä vettä ja ilmanvaihto pannaan päälle kuntosalissa, käytävillä ja pukuhuoneessa. Isossa salissa ilmastointia ei laiteta päälle, ennen kuin ilmat hieman lämpenevät lisää.

Forstén arvioi, että laiterikko saadaan korjattua toukokuun puolella. Onni onnettomuudessa on hänen mukaansa se, että nyt ollaan menossa kohti lämpimiä ilmoja.

Uutinen päivitetty klo 11.04.