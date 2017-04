Työpaikkojen radon tehovalvonnassa Luumäellä

Työpaikkojen radon on tehovalvonnassa Luumäellä ensi viikon keskiviikkona ja torstaina 26. ja 27.4. Tarkastuksia tehdään 13 radonkunnassa niihin työpaikkoihin, joissa radonmittaukset tulee olla tehtyinä.

— Tehovalvonnan tavoitteena on varmistaa, etteivät työtekijät altistu keuhkosyöpää aiheuttavalle radonkaasulle. Jaamme tietoa valvonnasta jo etukäteen, jotta mahdollisimman moni työnantaja varmistaisi, että radonin aiheuttama vaara on selvitetty, kertoo ylitarkastaja Tuula Uurala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Tarkastuksissa valvotaan, että radonmittaukset on tehty. Työpaikan tulee esittää radonmittausten tulokset ja työterveyshuoltosopimus. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota myös muihin sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin, kuten ilmanvaihtoon, lämpötilaan ja mahdollisiin kosteusvaurioihin.

Tarkastuksista ei ilmoiteta työpaikoille etukäteen.