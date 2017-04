Taavetin torilla ilkivaltaa ja mekastusta

Jokseenkin jokaviikonloppuinen nuorten äänekäs vapaa-ajanvietto äityi pääsiäisenä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tavallista riehakkaammaksi.

Silminnäkijän mukaan kyseessä oli mopojengi, joka oli saanut vahvistukseksi kaksi traktoria äänentoistoämyreineen. Tällä kertaa ei riittänyt pelkkä ajelu ja mekastus, vaan nyt nuoriso hajotti torin vaiheilla ainakin kaksi sähkötolpan kantta ja yrittivät hajottaa muutakin omaisuutta torilla. Ilkivalta on todennäköisesti tallentunut jälleen valvontakameroihin.

Kunnan tekninen johtaja Erik Forstén totesi, että vahingot käydään tarkastamassa ja sen jälkeen harkitaan rikosilmoitusta.

Traktoriajelussa koppiin sulloutui nuoria kuin henkilöautoon ja kun se ei riittänyt, toisessa traktorissa olleessa etukauhassa kuljetettiin muutamia nuoria. Tällainen peli on jo vaarallistakin, huomauttaa silminnäkijä.

Traktorin etukauhalla he nostivat nuoria muun muassa infokioskin ja grillikatoksen katolle. Rakennusten kattoja oli yritetty hajottaa ja jotain irtonaista sieltä oli heitelty alas.

— Poliisin näkyvyyttä Taavetissa kyllä kaivattaisiin enemmän, Forstén sanoo.

Hulinoinnista torilla on jo silminnäkijä tehnyt ilmoituksen poliisille.