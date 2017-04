Paluuliikenne alkamassa, Luumäellä varottava tienpaikkaajia

Kuutostien pikipaikkaukset Luumäen alueella ovat alkaneet. Tänään toisena pääsiäispäivänä tienpaikkaajat tuovat oman lisänsä varovaiseen liikennöimiseen, sillä paluuliikenne on näitä aikoja alkamassa. Kuutostie ei onneksi kuulu ruuhkaisimpiin paluuliikenteen teihin, mutta poikkeuksellisen kylmä sää saattaa aiheuttaa paikka paikoin varottavaa liukkautta. Pääsiäisen paluuliikenteelle tämä toinen pääsiäispäivä on tavanomainen, mutta tienpaikkaajien hitaat ja paikka paikoin tiellä seisovat koneet voivat aiheuttaa yllätyksiä, joten liikenteessä on syytä noudattaa malttia monestakin syystä.