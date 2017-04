Piispan pääsiäistervehdys: Aurinko tanssii

Pääsiäisaamuna aurinko tanssii, keikkuu, hyppii ja ilakoi. Ennen vanhaan kokoonnuttiin korkeille paikoille katsomaan, miten pääsiäisen aurinko tuli näkyviin. Ajateltiin, että luomakuntakin iloitsee pääsiäisen ihmeestä. Kun kuolema on voitettu, on ilon ja riemun aika.

Luonnon laki on, että elämä päättyy kuolemaan. Jeesuksen ylösnousemus merkitsi käänteentekevää muutosta. Kuoleman jälkeen onkin tarjolla elämä, jolla ei ole loppua ja johon kuolemalla ei ole enää mitään sanottavaa eikä valtaa.

Martti Luther on verrannut pääsiäissaarnassaan ylösnousutta Kristusta aurinkoon. ”Kuten aurinko antaa meille päivänvalon, niin virtaa Kristuksen säteily kaikkiin uskovien sydämiin ja on yhtaikaa niissä kaikissa.”

”Niin kuin monet silmät näkevät auringon täydellisesti ja kokonaisena, vaikka aurinkoja on vain yksi, ja niin kuin jokaisella on tämä loiste täydellisenä ja niin kuin se on kaikilla yhteisesti, niin on Kristuskin: kaikilla on hänet yhteisenä, ja kuitenkin jokaisella on hänet kokonaan omassa sydämessään.”

Ylösnoussut Kristus voi valaista arkisen elämämme ja muuttaa murheemme iloksi. ”Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella. Lämmin valo sieltä loistaa, surut, murheet hajottaa.” (Virsi 105:1). Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen jopa kuolema on tie elämään. Jokainen auringonsäde on viesti kuoleman voittamisesta.

Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen kaikki on toisin. Meidät vapautetaan synnin ja kuoleman orjuudesta ja ovi uuteen elämään on avattu meillekin.

Ajallinen elämä on matka uskossa kohti Jumalan antamaa uutta elämää taivaassa.

Kirjoittaja on Mikkelin hiippakunnan piispa.