Pitkäperjantai on hiljaisen viikon hiljaisin päivä. Kirkollisessa perinteessä se on Jeesuksen kuolinpäivä ja kirkkovuoden ainoa surujuhla. Sen ajankohta vaihtelee jopa kuukauden verran 20.3. ja 23.4. välisenä aikana, riippuen pääsiäissunnuntain ajankohdasta. Sen laskemiseen on käytetty 19 vuoden mittaisia taulukoita, jotka määräävät, milloin kevään ensimmäinen täysikuu on – aikaisintaan kevätpäiväntasauksena 21.3. ja myöhäisin mahdollinen 25.4.

Luterilaisessa kirkossa pitkäperjantaita vietetään ilman ehtoollista ja urkujen ja kellojen soittoa. Liturginen väri on musta.

Pääsiäiseen liittyy myös vanha paastoperinne.

Entisinä aikoina pääsiäiseen on liittynyt myös ankara juhlintakielto, jota on ajan saatossa höllennetty. Nykyisin sillä ei ole enää juurikaan merkitystä, eikä laki sanele pääsiäisen viettoa.