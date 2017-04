Tukihaku nuoren metsÃ¤n hoitoon kÃ¤ynnistyy jÃ¤lleen

Eduskunnan viime perjantaina hyväksymä kemera-lain muutos on metsänomistajille odotettu asia. Olennaisin muutos on, että taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoidon töiden toteutusaika lyhenee 12 kuukauteen, kerrotaan Kaakon metsänhoitoyhdistyksestä. Nyt tärkeä viesti on, että hakemuksia kannattaa lähettää vain niistä kohteista, jotka aiotaan toteuttaa vuoden sisällä.

Tällä kertaa kemera-hakemusten lähettämiseen ei pitäisi olla suurta kiirettä, koska myöntämisvaltuutta on nyt runsaasti. Lakimuutos tule voimaan ensi viikon torstaina 20.4. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on, että samana päivänä tukihaku saadaan auki myös Suomen metsäkeskuksessa.