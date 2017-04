Kotkaniemi-sÃ¤Ã¤tiÃ¶ sai 88â€‰800 euroa

Kotkaniemi-säätiö sai Kotkaniemen toiminnan käynnistyshankkeeseen leaderrahaa 88 800 euroa.

Leader Länsi-Saimaa ry myönsi avustuksen Kotkaniemi lentoon -hankkeelle, jossa hankeselostuksen mukaan suunnitellaan ja koordinoidaan Kotkaniemen alueen kehittämistä yhteistyössä.

Säätiön puheenjohtaja Hilkka Suoanttila sanoo olevansa saatuun päätökseen hyvin tyytyväinen.

— Meillä on käynnistyshanke, jossa on juuri nyt menossa projektipäällikön valinta, joka sitten paneutuu käytännön toimiin.

Projektipäällikön tehtävään tuli hakuaikana 13 hakemusta. Hakijoista haastatellaan Suoanttilan mukaan neljä henkilöä tänään tiistaina ja seuraava säätiön hallituksen kokous tekee valintapäätöksensä. Suoanttila kiittää kaikkien hakijoiden olleen varsin hyvää tasoa. Kotkaniemi lentoon -hanke on kaksivuotinen.