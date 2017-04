Luumäkeläinen Vehy Ky on saanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta myönteisen investointitukipäätöksen.

Tuen suuruus on 45 000 euroa, joka on viidennes investoinnin kokonaissuuruudesta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi viime kuun taitteessa yhteensä 96 364 euroa investointitukia. Summa jakautui neljälle eri yrittäjälle Luumäellä, Taipalsaarella, Haminassa ja Kouvolassa.