Luumäen motelli avautuu Hotelli Salpana toukokuussa

Luumäen motelli avaa ovensa toukokuun lopulla Hotelli Salpana.

Yrittäjä Teemu Kaukonen ryhtyy pyörittämään hotellia ja ravintolaa.

— Tarkoituksemme on avata hotelli 27.5, Kaukonen kertoo Luumäen Lehdelle.

Motellikiinteistön on omistanut vuodesta 2015 alkaen Kivijärven rantakiinteistöt Oy, joka on kunnostanut rakennusta vähitellen.

Kaukosen johtama Multifun Finland Ltd Oy aloittaa ravintola- ja hotellitoiminnan vuokraamalla majoitus-, ravintola- ja saunaosaston.

Kaukosen mukaan ravintolaa tullaan pitämään auki kesällä viikonloppuina ja tilauksesta.

Lue aiheesta lisää torstain Luumäen Lehdestä.

Julkaistu kello 6.10 / 5.4.2017