Jänisruttotapaus löydetty Luumäeltä

Maaliskuun alussa Luumäellä löydetystä kuolleesta jäniksestä on Elintarvikevirasto Eviran laboratoriossa diagnosoitu jänisrutto eli tularemia. Asiasta kertoi Luumäen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hyypiä tänään.

Suomen Riistakeskus Kaakkois-Suomen riistapäällikkö Erkki Kiukkaan mukaan talvellinen tularemiatapaus on verraten harvinainen. Toinen vastaava tapaus on kuitenkin löydetty helmikuussa Elimäeltä.

— Pidän harvinaisena. Tämä on ensimmäinen kerta talvella 20 vuoteen, kun alueella ilmenee jänisruttoa, Kiukas sanoo. Hänellä ei ole tietoa useammista tapauksista.

Kiukkaan ja Hyypiän viesti on yksiselitteisen varoittava.

— Jos joku löytää maastosta kuolleen jäniksen, älkää koskeko siihen. Kutsukaa joku metsästäjä paikalle, joka toimittaa kuolleen eläimen Eviralle tutkittavaksi.

Eviran mukaan jänisruton yleisyys vaihtelee vuosittain eläinkannoista ja sääoloista riippuen. Tautia esiintyy pääsääntöisesti kesällä ja syksyllä.

Jänisrutto on ihmiseenkin tarttuva, herkästi leviävä bakteeritauti, joka tappaa jäniksen muutamien päivien sisällä. Ihmiselle se aiheuttaa tyypillisimmin kuumetta, päänsärkyä ja lihaskipua sekä mahdollisesti imusolmuketurvotusta.