Vallitien-Haminantien kevytväylän suunnitelma nähtäville

Luumäen kunta rakennuttaa Valimonmontun ohi menevän kevyenliikenteen väylän Vallitien ja Haminantien välille.

Kevytväylän rakentamissuunnitelma on kunnassa pantu nähtäville tänään 31.3. alkaen 13.4. saakka. Asiasta on ilmoitettu myös alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Kevytväylän teko liittyy Kuutostien rakentamisen yhteydessä tehtävän Perälä-Puukylä kevytväylän rakentamiseen. Haminantien varresta kuitenkin uupuu 120 metriä kevytväylää Vallitien päähän, josta tekninen lautakunta on teettänyt rakentamissuunnitelman.

Suunnitelman mukaan Haminantien ja Vallitien välille tehdään kolme metriä leveä kevytväylä. Kevytväylän Vallitien puoleinen pää lähteen Vallitien ja Valimon montun risteyskohdassa olevasta mutkasta ja liittyy Haminantien puoleisessa päässä Perälän suuntaan lähtevään kevytväylään. Kevytväylän päällysrakenteeksi tulee jakavan ja kantavan yhteensä 30 sentin kerroksen päälle neljä senttiä paksu päällyste.