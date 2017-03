Raha ratkaisee kunnassakin

Kunnan palveluita on varsin helppo arvioida; mitä pitää parantaa, mistä ei saa karsia tai säästää. Kaiken takana on kuitenkin raha, se mihin on varaa. Vanhaa jenkkisanontaa vapaasti mukaillen: jos ei ole rahaa ei ole varaa jakaa hujanaa.

Viime aikojen uutiset verojen odotettua pienemmästä kertymästä pitää ottaa vakavasti, ja mikäli osoittautuu, että kertymävaje on rakenteellista laatua, korjaaviin toimiin pitää ryhtyä.

Pitää saada aikaiseksi suunnitelma, jossa tietyllä aikavälillä, esimerkiksi viidessä vuodessa, tietyillä panostuksilla, ja tarvittaessa tietyillä säästöillä saavutetaan taas kestävä tulospohja. Tällä ymmärrän sitä, että vuotuiset tuotot kattavat vuotuiset menot. Taseen syöminen tappion kattamiseksi ei voi olla kuin väliaikaista.

Hyvinä vuosina kertyneitä säästöjä on ilokseni viime vuosina Luumäellä käytetty enenevässä määrin infran parantamiseen. Sitä pitää jatkaa.

Ei olisi uskonut, että näkee vielä sen ihmeen, että kuutostien remontti toteutuu. Upea tie on kohta käytössä.

Paradoksaalista kyllä, kun tie paranee, julkiset yhteydet heikkenevät. Pidän tärkeänä, että pystytään järjestämään sellainen julkinen yhteyskäytävä, jolla ihminen pääsee Luumäeltä aikaiseen Intercity-junaan, ja illalla pois.

Ajatuksellisesti tähän liittyy valokuituverkko taajamiin. Nämä ovat mielestäni sellaisia panostuksia, joita tarvitaan, jotta kunnan houkuttelevuus kohenee, ja tuloksena on kasvava verokertymä.

Samaan koriin kuuluu, että haja-asutusalueiden yksityistieverkon kunnossapitoa pitää tukea vähintään nykytasolla.

Kylien elinvoima turvataan etupäässä tieverkon avulla. Uskon sitä paitsi, että luonnonläheiselle asumiselle on olemassa kasvava kiinnostus. Ei kaikki hyvä asu taajamissa.

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (kesk. sit.).