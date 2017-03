Kevät etenee oikutellen – Luumäelle viikonlopuksi vettä, räntää ja pilvipoutaa

Aurinko ei Ilmatieteenlaitoksen ennusteen mukaan näyttäydy Luumäellä enää viikonvaihteessa, vaikka tänään perjantaina taivas onkin vielä sininen.

Lauantaita kohti taivas menee pilveen. Tuleva yö on pakkasella ja lauantaina puolen päivän aikoihin on luvassa lumisadetta, joka muuttuu iltapäivän mittaan rännäksi tai vedeksi. Sade on runsaimmillaan noin kolmelta iltapäivällä ja heikkenee iltaa kohti.

Sunnuntaiaamu aukenee sateettomana, mutta pilvisenä ja taivas pysyy pilvien verhoamana koko päivän. Yön pikkupakkanen hellittää ja muuttuu päivällä 2-4 asteen lämpöön.