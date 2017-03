Miksi nuorta ei kiinnosta?

Ehdokkaiden mukaan saaminen kuntavaaleihin oli tänä vuonna aiempaa vaikeampaa. Varsinkaan monilla nuorilla ja nuorilla perheillä ei arjen pyörityksen jälkeen riitä aikaa, jaksamista tai kiinnostusta sekavaksi ja ahdistavaksikin koettuun poliittiseen vaikuttamiseen.

Henkilökohtaisesti minua huolestuttaa nuorten heikko äänestysaktiivisuus. Kommentit, ”ei minun äänelläni ole mitään merkitystä”, ”en tiedä mitään puolueista”, ”en ole yhtään poliittinen”, joihin sosiaalisessa mediassa törmää, viestivät siitä, että jokin juttu yhteiskunnassamme ei nyt toimi.

Mistä syntyy se tunne, ettei pysty vaikuttamaan? Koetaanko, että vaikuttamisen oikeus tai mahdollisuus on vain niillä, jotka ”harrastavat” puoluepolitiikkaa?

Nuorille näyttää olevan tärkeää oman autonomian säilyttäminen. Siksi puoluekurista keskustelu, pitkäjänteinen sitoutuminen puolueisiin ja omasta päätäntävallasta luopuminen on vierasta heille.

Nuorten mielestä ehdokkaat eivät myöskään aja riittävästi nuorten asioita. Korjausta siihen saa vain vaikuttamalla. Olkaa yhteydessä ehdokkaisiin. Kyseenalaistakaa. Kysykää ja kertokaa. Käyttäkää sosiaalista mediaa!

Voin tässä kohtaa todeta, että ”puoluekuri” on todellakin puoluekohtaista myös kunnallisella tasolla. Minun mielestäni jokaisella luottamushenkilöllä on oikeus omaan, perusteltuun mielipiteeseen ja perustelemalla näkökantansa voi saada myös toiset ajattelemaan asiaa uudesta näkökulmasta. Sitä on vaikuttaminen!

Suomalaiset nuoret tuntevat tutkimuksen mukaan hyvin poliittisen järjestelmän toiminnan verrattuna moniin muihin maihin, mutta jostain syystä äänestäminen on passiivisempaa.

Monissa muissa maissa perhe ja lähipiiri näyttävät vaikuttavan nuorten äänestämiseen enemmän kuin meillä eli Suomessa nuorilla on suurempi valinnan vapaus myös äänestämisessä. Suomeksi sanottuna nuorella on mahdollisuus äänestää oman päänsä mukaan, vanhemmista riippumatta.

Kirjoitan tätä artikkelia Minna Canthin päivänä, tasa-arvon päivänä. Suo-

mi antoi naisille äänioikeuden vuonna 1906, kolmantena maana maailmassa

ja ensimmäisenä Euroopassa.

Meidän täytyy olla ylpeitä edistyksellisestä maastamme. Naisten äänioikeus on saatu vain vaikuttamalla. Samalla tavalla vaikuttamalla myös nuorten on mahdollista saada äänensä kuuluviin.

Kaikki äänioikeutetut, kunnioitetaan oikeuttamme äänestää Suomen täyttäessä 100 vuotta.

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (kok.).