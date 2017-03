Ukko-Pekka juna puuskuttaa huomenna Luumäen asemalle

Historian siipien havinaa on havaittavissa huomenna tiistaina Luumäen asemalla, kun Ukko-Pekka juna saapuu idästä. Junassa on noin 150 matkustajaa, joukossa mukana P.E. Svinhufvud, alias Heikki Svinhufvud, joka näyttelee isoisänsä saapumista Siperian karkotuksesta kotiin. Mutta aivan samoin kuin tasan 100 vuotta sitten, ”Ukko-Pekka” ei jouda pitkään viivähtämään Luumäellä, kun matka jatkuu kohti Helsinkiä jonne saapumisaika on 18.12.

Sekä Luumäellä että Helsingissä on historian mukaiset juhlallisuudet toisintona vuosisadan takaa.

Junan aikataulun mukainen saapumisaika Luumäelle on 13.28, mutta tapahtumasta kiinnostuneiden kannattaa tulla hyvissä ajoin paikan päälle.