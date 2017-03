Tarvitsemme digistrategian

Luumäellä on ensiarvoisen tärkeää, että peruspalvelumme ovat toimivat ja saamme ne läheltä. Näistä pitää huolehtia vastaisuudessakin.

Samalla emme voi ummistaa silmiämme digitalisaation tuomilta mahdollisuuksilta. Mikä on kunnan rooli tällä palvelukentällä? Useat viranomaispalvelut ovat siirtyneet verkkoon. Etätyön suosio ja sen mahdollisuudet uusien asukkaiden saamiseksi on nähtävä mahdollisuutenamme.

Olemmeko valmiit panostamaan verovaroin tietoliikenneratkaisuihin, jotka takaavat, että asukkaamme voivat hyödyntää tulevaisuuden sähköiset palvelut? Onko meillä varaa tai uskallusta jättää asia pelkästään operaattoreiden ja markkinavoimien harteille?

Kunnassamme on vireillä tietoliikenneyhteyksien suunnittelu. Nyt täytyy rohkeasti nähdä kunnan rooli digitalisaation mahdollistamien uusien palvelumuotojen kehittäjänä. Kunnan rooli on osaltaan huolehtia siitä, että infra on sellainen joka mahdollistaa tulevaisuuden sähköisten palveluiden sujuvan käytön ja myös etätyön asuinpaikasta huolimatta.

Luumäellä on kuntastrategia, elinkeinostrategia, hyvinvointistrategia. Tulevaisuutta ajatellen tarvitsemmeko myös digistrategian?

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (kesk.).