LuumÃ¤ki sallii kymmenen pÃ¤ivÃ¤Ã¤ omaa sairauslomaa vuodessa

Luumäen kunta on muuttamassa sairauspoissaolokäytäntöään. Kunnan työntekijät saavat tulevaisuudessa olla omalla ilmoituksella sairauslomalla kerrallaan viisi päivää eli kaksi päivää enemmän kuin nyt. Vastaavasti omalla ilmoituksella voi olla vuodessa yhteensä kymmenen päivää sairaana, nyt maksimimäärä on kuusi päivää.

Jos sairauspäiviä on enemmän, vaaditaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Esimies voi erityisestä syystä kuitenkin vaatia lääkärintodistuksen myös lyhytaikaisista sairauspoissaoloista.

Yt-toimikunta on hyväksynyt muutosesityksen, ja seuraavaksi muutosta pui kunnanhallitus ensi maanantaina.