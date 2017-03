KylÃ¤hyvÃ¤nen on hyvÃ¤llÃ¤ tavalla haastava brÃ¤ndi

Luumäki on hyvä paikka elää.

Suurimmat tulevaisuuden uhat eivät ole meistä riippumattomat ympäristötekijät vaan omat ajatusmallimme ja asenteemme. Suomi on vuodesta toiseen kiistatta yksi maailman onnistuneimmista valtioista, ja kuntavertailuissa Luumäki pärjää hienosti.

Omahyväisyyteen ei silti tule sortua, sillä se sammuttaa palon luovuuteen ja innon kehittymiseen. Lisäksi se jättää huomioitta ne kuntalaiset, jotka eivät vielä koe asuvansa kylähyväsessä.

Toimivat rakenteet ja riittävät resurssit ovat välttämättömiä rakennusaineita onnistuneelle kunnalle. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä kuntalaisten tyytyväisyyteen. On pidettävä huolta siitä, että päätöksentekoprosessit ovat oikeudenmukaisia ja niissä toteutuvat kuulluksi tuleminen ja keskinäinen kunnioitus.

Vaalien tärkein asia ei ole puolueiden paremmuusjärjestykseen laittaminen vaan niiden henkilöiden löytyminen, joilla on osaamista ja tahtoa linjata ja johtaa asioita kuntalaisten yhteisen parhaan edellyttämällä tavalla.

Kylähyvänen on hieno ja hyvällä tavalla haastava brändi. Se velvoittaa meitä kaikkia, mutta etenkin päättäjiä, ponnistelemaan kohti tilannetta, jossa jokainen kuntalainen voi kokemuksellisesti yhtyä sloganiimme. Tähän päästään vain yhteistyöllä.

Kirjoittajat ovat kuntavaaliehdokkaita (kd.)